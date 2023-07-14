В Иркутской области пьяный водитель, удирая от полиции, врезался в «Тойоту»

Момент ДТП заснял видеорегистратор



13 июля в Тайшетском районе Иркутской области экипаж ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ, ехавший со стороны села Березовка в направлении федеральной трассы «Сибирь».



Однако водитель проигнорировал требование автоинспекторов. Он продолжил движение, увеличил скорость и выехал на федеральную трассу.



Полицейские начали погоню, не прекращая озвучивать требования об остановке, но водитель «Жигулей» не реагировал. При этом он периодически выезжал на встречную полосу, создавая опасные ситуации.



Приближаясь к перекрёстку, водитель внезапно повернул направо, не справился с управлением и врезался в остановившуюся Toyota Corolla.



В результате аварии серьёзных травм никто из участников ДТП не получил.



Лихачом оказался 51-летний житель Тайшетского района, от которого пахло алкоголем. Мужчина не стал отрицать, что распивал спиртное. Проведённая процедура освидетельствования подтвердила, что он пьян.



- Как пояснил водитель, он ездил в одну из деревень, где пропалывал картофель, после чего выпил бутылку самогона и решил вернуться в Тайшет, посадив в салон троих нетрезвых попутчиков, обещавших ему «компенсировать стоимость бензина», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Составлены протоколы об административных правонарушениях за невыполнение законных требований сотрудника полиции, управление транспортом в состоянии опьянения, выезд на «встречку» и непристёгнутый ремень безопасности.

