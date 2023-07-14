Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой

Врачи диагностировали ей сальмонеллез
Жительница Улан-Удэ рассказала, как отравилась шаурмой, купленной в кафе быстрого питания в 43 квартале. Пост вышел в паблике «Аноним 03».
Всё произошло 7 июля. Девушка лежала дома с переломом ноги и сама выйти за продуктами не могла. Вечером шаурму из кафе быстрого питания ей принесла сестра.
- Раньше брали на «Пионере», было вкусно. Так как я живу в 42 квартале, ездить туда далеко, и нам подсказали, что есть филиал в 43 квартале. Вот и попросила сестру купить мне по дороге шаурму, - рассказала девушка.
Однако утро ей стало очень плохо: началась рвота, сильно болел живот. В итоге пришлось вызывать скорую, после чего пациентку экстренно госпитализировали в инфекционную больницу.
Там ей поставили диагноз «сальмонеллез». В качестве доказательства поделилась фотографией с историей болезни.
- Хочу сказать огромное спасибо врачам инфекционной больницы, 2Б отделении, они входили в моё положение, - отметила улан-удэнка.
После отравления героиня истории написала негативный отзыв в адрес шаурмичной. Хозяева фастфуда с ней связались, вернули ей деньги за шаурму и обещали помочь с лекарствами. Однако, как заявила девушка, никакой помощи от них так и не поступило.
- Оказалось это всё пустыми обещаниями. Предлагали приехать в больницу, я и согласилась. Сказала свои данные: имя, фамилию и отделение! В итоге до сих пор едут! Я работаю на удалёнке, и с переломом ноги я не смогла слишком долго лежать в больнице. Предложила им, чтоб они выплатили мне половину моего оклада, так как из-за них я в такой ситуации! Очень много тратилась на пелёнки и памперсы – возмущается горожанка.
Однако выплачивать компенсацию предприниматель не собирается.
- Я написала, что это так не оставлю. Он написал, что у него нет времени. Встретимся во вторник, а я не могу. В итоге он обвинил меня в том, что я голословно и только через мессенджер общаюсь. А ведь он всё едет в больницу! У меня есть все анализы и справки. Почему я должна бегать за вами, доказывать вам и ждать, - подчеркнула улан-удэнка.
Девушка попросила совета, после чего пользователи посоветовали написать жалобу в Роспотребнадзор:
«Надеюсь, вы обращались в уполномоченные органы?»
«Можно ещё компенсацию получить в суде, но думаю, сумма будет небольшой»,
«Можно, хотя бы за лечение. Но самое главное, чтобы эту забегаловку штрафанули хорошо»,
«Много вам придётся ещё побегать по судам»,
«В Роспотребнадзор писали? Надо было туда сразу. Уже три шаурмичные закрыли, вот и пусть бы их тоже проверили».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в столице Бурятии за грубые нарушения санитарного законодательства временно прикрыли точки фастфуда «Шаурма Али» и «Горячая самса», расположенные на улицах Смолина, Ермаковского и Октябрьская.
Спустя пару дней стало известно, что под временное закрытие попали ещё несколько точек общественного питания: кафе «Истанбул денер» на улице Борсоева, «Цари денер» на улице Боевая, павильон «Свежая выпечка» на улице Камова, павильон «Кебаб Хаус» на улице Сахьяновой.
Улан-удэнка рассказала, как отравилась шаурмой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Врачи диагностировали ей сальмонеллез
Ущерб превысил 23 млн
Пьяный водитель спал на переезде
Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе
Дети хотели поиграть в песочнице, но её оккупировали собаки
Наезд произошёл на «зебре»
Иск был подан не к самим мошенникам, а их посреднику
Хулиганка была недовольна долгим, по её мнению, ожиданием
Автоавария произошла на дороге возле Байкала
Инженер неоднократно вымогал взятки с предпринимателя, угрожая ему
Местных жителей просят быть осторожными
Полиция проводит проверку
Убийство он совершил в Международный женский день
Причиной возгорания стала непотушенная сигарета
Инцидент произошёл недалеко от Байкальска