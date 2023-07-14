В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 6,5 млн

Они пилили сосны и лиственницы в пригородном районе



Четверо жителей Заиграевского района Бурятии получили условные сроки за незаконную рубку леса в особо крупном размере.



- Установлено, что индивидуальный предприниматель предложил троим знакомым совместно незаконно заготавливать древесину. С декабря 2021 года по апрель 2022 года в Горхонском участковом лесничестве мужчины пилили сосны и лиственницы. Ущерб государству был причинён на общую сумму более 6,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В апреле 2022 года группу «чёрных» лесорубов задержали полицейские.



Заиграевский районный суд назначил организатору 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев; также ему установлен запрет заниматься лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Остальным участникам преступной группы суд назначил от 2 лет 10 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому.



Автомобили осуждённых – «Урал» и ЗИЛ-131 – конфисковали в доход государства.

