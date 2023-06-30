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Чаще всего в Иркутской области ПДД нарушают на трассе «Сибирь»

Чаще всего в Иркутской области ПДД нарушают на трассе «Сибирь»
Происшествия, 
А на трассе «Байкал» камеры зафиксировали 44 тысячи нарушителей ПДД

Почти полмиллиона нарушений зафиксировали камеры фото-видеофиксации ПДД в Иркутской области за полгода, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Большинство нарушений в этом году зафиксировано на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (105 тысяч нарушений), в Иркутске на плотине ГЭС (82 тысячи), на федеральной трассе Р-258 «Байкал» при подъезде к Иркутску (44 тысячи), на региональной дороге Иркутск – Листвянка (23 тысячи).

На сегодня на дорогах общего пользования в регионе установлено 112 стационарных, шесть передвижных и один мобильный комплекс автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Установленные комплексы, как правило, фиксируют грубые нарушения правил дорожного движения, которые могут повлечь тяжкие последствия. Выявляются случаи существенного превышения установленной скорости, непредоставления преимущества пешеходам, выезда на полосу встречного движения, передвижение по обочине, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения требований дорожных знаков и дорожной разметки. Кроме того, фиксируются нарушения правил движения грузового транспорта, нарушения правил парковки транспортных средств, выезд за «стоп-линию» и другие нарушения.

камеры фиксации водители

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