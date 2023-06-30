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В Иркутской области в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина

В Иркутской области в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Дом сгорел ночью

В городе Тайшет прошлой ночью произошёл пожар, на котором погибли женщина и мужчина. Горел частный деревянный дом на площади 74 квадратных метра.

- Наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за аварийной работы электросети на веранде дома. Из-за отсутствия пожарного извещателя хозяева не узнали о начавшемся возгорании. Пожар был обнаружен слишком поздно, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.




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