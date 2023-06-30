В Иркутской области в сгоревшем доме погибли мужчина и женщина

Дом сгорел ночью
В городе Тайшет прошлой ночью произошёл пожар, на котором погибли женщина и мужчина. Горел частный деревянный дом на площади 74 квадратных метра.
- Наиболее вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки из-за аварийной работы электросети на веранде дома. Из-за отсутствия пожарного извещателя хозяева не узнали о начавшемся возгорании. Пожар был обнаружен слишком поздно, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
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