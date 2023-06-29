В Иркутской области пьяный водитель сбил женщину, скрылся и спрятал авто в лесу











В Тулуне 21-летний водитель Toyota Carina сбил 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». С места аварии молодой человек скрылся.Вскоре водителя задержали.- В результате предпринятых мер виновник был задержан, им оказался 21-летний житель Куйтунского района. Свой автомобиль со следами столкновения нарушитель пытался спрятать в лесу у водоёма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Установлено, что лихач никогда не имел водительских прав. Кроме того, в 2019 году и в феврале текущего года он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.