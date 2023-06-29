В Иркутской области пьяный водитель сбил женщину, скрылся и спрятал авто в лесу

Он никогда не имел водительских прав
В Тулуне 21-летний водитель Toyota Carina сбил 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». С места аварии молодой человек скрылся.
Вскоре водителя задержали.
- В результате предпринятых мер виновник был задержан, им оказался 21-летний житель Куйтунского района. Свой автомобиль со следами столкновения нарушитель пытался спрятать в лесу у водоёма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Установлено, что лихач никогда не имел водительских прав. Кроме того, в 2019 году и в феврале текущего года он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Он никогда не имел водительских прав
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