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В Иркутской области пьяный водитель сбил женщину, скрылся и спрятал авто в лесу

В Иркутской области пьяный водитель сбил женщину, скрылся и спрятал авто в лесу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он никогда не имел водительских прав

В Тулуне 21-летний водитель Toyota Carina сбил 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре». С места аварии молодой человек скрылся.

Вскоре водителя задержали.

- В результате предпринятых мер виновник был задержан, им оказался 21-летний житель Куйтунского района. Свой автомобиль со следами столкновения нарушитель пытался спрятать в лесу у водоёма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что лихач никогда не имел водительских прав. Кроме того, в 2019 году и в феврале текущего года он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.



ДТП

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