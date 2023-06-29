Уровень воды превысил критическую отметку
29 июня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области ввели режим «Повышенная готовность» из-за подъёма воды в реке Киренга. Река поднялась из-за обильных осадков, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
По информации синоптиков на 12 часов, в районе посёлка Улькан уровень воды – уже 442 сантиметров при критической отметке 430 сантиметров, в районе деревни Ключи – 492 сантиметра при критической отметке 530 сантиметров, в районе села Казачинское - 239 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров. Возможно затопление пониженных участков местности населённых пунктов.
В Казачинско-Ленский район направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области и группировка спасателей. На их вооружении – плавсредства и гидрокостюмы. Спасатели окажут помощь населению в случае осложнения ситуации и подтопления.
В Иркутской области река Киренга выходит из берегов
Происшествия, Фото:
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