В Иркутской области река Киренга выходит из берегов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Уровень воды превысил критическую отметку



29 июня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области ввели режим «Повышенная готовность» из-за подъёма воды в реке Киренга. Река поднялась из-за обильных осадков, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



По информации синоптиков на 12 часов, в районе посёлка Улькан уровень воды – уже 442 сантиметров при критической отметке 430 сантиметров, в районе деревни Ключи – 492 сантиметра при критической отметке 530 сантиметров, в районе села Казачинское - 239 сантиметров при критической отметке 250 сантиметров. Возможно затопление пониженных участков местности населённых пунктов.



В Казачинско-Ленский район направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области и группировка спасателей. На их вооружении – плавсредства и гидрокостюмы. Спасатели окажут помощь населению в случае осложнения ситуации и подтопления.

