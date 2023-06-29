В Бурятии ищут парня, слившего бензин с «Жигулей»

Момент кражи сняла камера видеонаблюдения
В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии неизвестный слил бензин с автомобиля «ВАЗ-2107». Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения в ночь на 28 июня. Пост с обращением к вору опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Судя по кадрам, преступление произошло на улице Ленина. Собственник «Жигулей» просит вора решить вопрос мирным путём, дав свой номер телефона. В ином случае он пообещал написать заявление в полицию.
- Вас сняла камера видеонаблюдения от момента, как вы проверяли, открыт ли бак, до момента как вы уехали на велосипеде! Жду звонка до обеда 29 числа, далее иду с заявлением в полицию, - говорится в сообщении.
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