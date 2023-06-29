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В Иркутской области двух закладчиков посадили на 7 лет

В Иркутской области двух закладчиков посадили на 7 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В машине у молодых людей нашли почти два килограмма «синтетики»

В Братском районе Иркутской области предстали перед судом двое закладчиков из города Шелехов, 23 и 25 лет. Они признаны виновными по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой».

Молодых людей задержали в июне 2022 года. Ранее их наняли для незаконного сбыта наркотиков в Братске и Братском районе. Кто отдавал указания закладчикам, следствие не установило.

Молодые люди по полученным через мессенджер координатам забрали из тайников в Шелехове и Тулунском районе крупную партию наркотиков. На федеральной трассе «Вилюй» их задержали сотрудники полиции.

- Из незаконного оборота изъято около 1,8 кг наркотических средств синтетической группы, в том числе почти 0,5 кг из тайника, который успели оборудовать мужчины на территории Братского района недалеко от посёлка Тарма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил каждого из молодых людей к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Неизвестного «работодателя» разыскивает полиция. Уголовное дело выделено в отдельное производство.

наркотики

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