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В Бурятии вынесли приговор по делу об убийстве на турбазе на Щучке

В Бурятии вынесли приговор по делу об убийстве на турбазе на Щучке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Двое отдыхающих убили бывшего сторожа

Двое жителей Улан-Удэ, до смерти избившие мужчину на турбазе на Щучьем озере, предстали перед судом.

Преступление произошло 10 лет назад, в июле 2010 года. Той ночью двое приятелей отдыхали на Щучке, а будучи пьяными, поссорились с бывшим сторожем турбазы.

- После распития спиртных напитков на территории одной из турбаз озера Щучье между двумя отдыхающими и бывшим сторожем произошла ссора по поводу его нахождения на территории базы после прекращения трудовых отношений. В ходе конфликта мужчины нанесли множественные удары кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения. Он умер на месте через непродолжительное время, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Гусиноозёрский городской суд признал мужчин виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Виновным назначено лишение свободы: одному на срок 8 лет 6 месяцев, а другому - на срок 9 лет. Сидеть они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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