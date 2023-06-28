Под Иркутском водитель и пассажир Toyota Probox погибли в столкновении с грузовиком









Днём 28 июня под Иркутском произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. На 18-ом километре Голоустненского тракта столкнулись автомобиль Toyota Probox и грузовик Daewoo Novus.- По предварительной информации, водитель Toyota Probox, выезжая со стороны садоводств на тракт в сторону Иркутска, допустил столкновение с идущей со стороны города грузовой машиной Daewoo Novus. В результате лобового столкновения погибли 83-летний водитель иномарки и его 57-летний пассажир, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического происшествия.