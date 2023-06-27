На поверхности реки образовалось масляное пятно
В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия в затоне реки Киренг. Днём 26 июня в затоне реки Киренга частично затонул штанговый кран с земснарядом «Ленский-101», находящийся на консервации. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
В результате смыва смазки с тросов и поворотного круга образовалось масляное пятно. Угрозы окружающей среде нет, заявили в следственном управлении.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».
В Иркутской области затонул штанговый кран
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его доставили в город санавиацией
На поверхности реки образовалось масляное пятно
Инцидент произошёл в городе Усолье-Сибирское
В республике собираются добыть ещё четырёх косолапых
Убийство он совершил во время уклонения от административного надзора
Потерпевший попросил малознакомого мужчину присмотреть за квартирой
Водитель, школьник и сопровождающий не пострадали
Несчастное пресмыкающееся чем-то ударили со всей силы
Их пообещали восстановить в ближайшее время
Хищение вскрыли сотрудники УФСБ
Ему грозит до двух лет лишения свободы
Пожар произошёл из-за непотушенной сигареты
Случаи нападения собак в Иволгинском районе участились
Телефон украли у санитарки
Поддельные паспорта содержали данные реальных граждан из разных регионов России