В Иркутской области затонул штанговый кран

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

На поверхности реки образовалось масляное пятно



В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия в затоне реки Киренг. Днём 26 июня в затоне реки Киренга частично затонул штанговый кран с земснарядом «Ленский-101», находящийся на консервации. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



В результате смыва смазки с тросов и поворотного круга образовалось масляное пятно. Угрозы окружающей среде нет, заявили в следственном управлении.



Проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».





