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Житель Бурятии украл проводку

Житель Бурятии украл проводку
Происшествия, 
Потерпевший попросил малознакомого мужчину присмотреть за квартирой

23 июня в полицию Мухоршибирского района Бурятии обратился житель села Саган-Нур. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропал компрессор от холодильника и электрическая проводка. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Установлено, что хозяин квартиры лёг в больницу на длительный срок. На момент своего отсутствия он попросил 37-летнего малознакомого знакомого присмотреть за жильём. Однако последний ещё в апреле совершил кражу.

Вскоре подозреваемый был задержан. На допросе он признался, что вдобавок обнёс соседнюю квартиру, хозяева которой также отсутствовали длительное время. Задержанный написал явку с повинной.

- Злоумышленник рассказал, что взломал замок в жилище и проник в квартиру, похитил компрессор от холодильника и электрическую проводку. Примечательно, что хозяйка квартиры о краже узнала лишь от полицейских, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Похищенное он сбыл. На выручку купил себе алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
кража

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