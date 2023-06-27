Житель Бурятии украл проводку

Потерпевший попросил малознакомого мужчину присмотреть за квартирой



23 июня в полицию Мухоршибирского района Бурятии обратился житель села Саган-Нур. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропал компрессор от холодильника и электрическая проводка. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.



Установлено, что хозяин квартиры лёг в больницу на длительный срок. На момент своего отсутствия он попросил 37-летнего малознакомого знакомого присмотреть за жильём. Однако последний ещё в апреле совершил кражу.



Вскоре подозреваемый был задержан. На допросе он признался, что вдобавок обнёс соседнюю квартиру, хозяева которой также отсутствовали длительное время. Задержанный написал явку с повинной.



- Злоумышленник рассказал, что взломал замок в жилище и проник в квартиру, похитил компрессор от холодильника и электрическую проводку. Примечательно, что хозяйка квартиры о краже узнала лишь от полицейских, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Похищенное он сбыл. На выручку купил себе алкоголь и продукты.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

