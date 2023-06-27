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Житель Иркутской области умер, опохмелившись настойкой для животных

Житель Иркутской области умер, опохмелившись настойкой для животных
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Второй собутыльник госпитализирован с отравлением

Житель посёлка Усть-Ордынский Иркутской области умер после того, как опохмелился настойкой для животных, купленной в ветеринарной аптеке.

К врачам обратился 64-летний мужчина, у которого диагностировали отравление. Он рассказал медикам, что накануне пил вместе с другом ту самую настойку. Вещество мужчины купили на Эхирит-Булагатской станции по борьбе с болезнями животных.

- В ходе осмотра места происшествия в одном из домов по улице Площадь Аэропорта в посёлке Усть-Ордынский было обнаружено тело его 57-летнего знакомого, – сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Изъято 32 флакона настойки, назначено её химическое исследование. Также назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевшим.

В ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что данная настойка применяется для лечения заболеваний крупного рогатого скота в строгой дозировке, так как раствор токсичен.

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