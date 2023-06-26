В Иркутске мужчин завлекали на подставные свидания и грабили

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские задержали подозреваемых в серии разбоев



В Иркутске задержали шестерых подозреваемых в серии разбойных нападений, совершённых во время подставных свиданий в кафе. Задержаны четверо юношей и две девушки в возрасте от 19 до 25 лет.



- Как установили полицейские, преступная схема с участием девушек проходила по одному сценарию. Официантки рассказывали своим подельникам о потенциальных жертвах – одиноких мужчинах, рассчитывающиеся крупными купюрами. К такому посетителю подходили девушки и знакомились, а после предлагали продолжить общение в другом месте. Затем девушки якобы заказывали такси, однако за ними приезжал знакомый, а по пути следования их сопровождала ещё одна машина с парнями. Сообщники привозили свою жертву в безлюдное место, где отбирали имущество - деньги, гаджеты и другие ценности, а также наносили побои, - сообщили в Главном управлении МВД России по Иркутской области.



Все задержанные ранее были судимы за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору».



Заявители оценивают причинённый им ущерб в размере свыше 150 тысяч рублей.



Следователи располагают сведениями ещё о двух потерпевших, однако они не исключают, что жертв может быть больше и призывают их обращаться в полицию по телефону 8 (3952) 21–68–05.



