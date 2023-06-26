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В Иркутской области за три дня утонули четверо человек

В Иркутской области за три дня утонули четверо человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тела найдены

На водоёмах Иркутской области погибли ещё четыре человека.

В пятницу, 23 июня, во время купания в акватории залива Курчатовский Братского водохранилища в черте Братска утонул 55-летний мужчин. Он приехал из Новосибирска.

Место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания, на береговой линии установлены аншлаги, информирующие об этом, и запрещающие знаки.

В субботу, 24 июня, в Братском районе погиб 52-летний мужчина. Он пропал из вида во время купания в районе острова Тэнга на Братском водохранилище. Спасатели тело мужчины обнаружили в десяти метрах от берега и подняли с четырёхметровой глубины.

Как и в первом случае, место не было предназначено для купания, на берегу были установлены знаки, предупреждающие об опасности.

В воскресенье искали тело 51-летнего мужчины, утонувшего на обводненном карьере в районе пляжа Озерный в городе Тулун. Отдыхающие стали свидетелями того, как мужчина отплыл от берега, нырнул и больше не показывался на поверхности воды. Об этом они сообщили в экстренные службы. Тело водолазы нашли на глубине 8 метров в 20-25 метрах от берега.

Полицейские выясняют обстоятельства ещё одной трагедии, произошедшей неподалеку от одного из садоводческих товариществ во 2-м Иркутске. Купание в пруду в несанкционированном месте привело к гибели 49-летнего мужчины.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области

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