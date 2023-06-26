В Иркутской области директора «управляшки» осудили за смерть рабочего

Мужчина погиб во время работ пропариванию дренажа



В городе Бодайбо Иркутской области из-за гибели работника предстал перед судом директор управляющей компании. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.



Трагедия произошла в 2020 году. Тогда директор «управляшки» заключил с мужчиной трудовой договор по благоустройству населённых пунктов на неопределённый срок.



- Работник, получив наряд-задание, не пройдя обучение по охране труда и проверки знаний на соответствие требованиям охраны труда, приступил к работе по пропариванию дренажа на одной из улиц города Бодайбо. Он использовал две изготовленные кустарным способом ёмкости для нагрева воды и пара, не соответствующие требованиям безопасности и ГОСТ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В результате избыточного количества пара в одной из ёмкостей произошёл взрыв. Работник получил смертельные травмы.



Суд назначил директору управляющей компании два года лишения свободы условно.



