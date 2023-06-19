Житель Бурятии украл 25 тысяч рублей во время застолья

Вор завладел телефоном потерпевшего и воспользовался мобильным банком



Днём 13 июня в полицию Иволгинского района Бурятии обратился 25-летний житель села Поселье с заявлением о краже 25 тысяч рублей с банковского счёта. Мужчина обнаружил пропажу денег утром после застолья, когда увидел сообщение о переводе на чужой счёт.



Алкоголь мужчина распивал у приятеля, проживающего на соседней улице, и при этом периодически отлучался домой. Полицейские допросили всех участников посиделки и установили подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина.



Выяснилось, что хозяин дома взял телефон гостя, чтобы позвонить. Пока его не было, он решил передать мобильник другому собутыльнику, чтобы тот потом передал владельцу. Однако мужчина решил сначала перевести чужие деньги на другой счёт и только потом уже отдать гаджет.



- Вместо этого подозреваемый, выйдя на улицу, через номер банковского сервисного обслуживания перевёл 28 тысяч рублей со счета заявителя на карту находившейся в той же компании подруги и только потом отдал телефон вернувшемуся участнику застолья, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденные деньги он впоследствии обналичил и прогулял. Ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



