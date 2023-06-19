В Иркутской области 14-летний подросток погиб после падения с радиомачты

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские и следователи



В ночь с 17 на 18 июня в Братском районе Иркутской области 14-летний подросток погиб, случайно упав с радиомачты. Трагедия произошла на улице Лесная в селе Большеокинское. Подросток решил забраться на вышку, чтобы посмотреть закат, сообщили в региональном управлении СК России.



- Несовершеннолетний с друзьями приняли решение взобраться на высотное сооружение, возвращаясь домой с прогулки. В какой-то момент, находясь выше первого пролёта опоры, мальчик внезапно сорвался и упал. От полученных травм подросток скончался в автомобиле скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверку также проводит прокуратура. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



- Следователями и сотрудниками полиции устанавливается собственник вышки. Известно, что доступ к металлической конструкции не был ограничен, лестница находилась в неисправном состоянии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели произошедшего.



