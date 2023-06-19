Обстоятельства трагедии выясняют полицейские и следователи
В ночь с 17 на 18 июня в Братском районе Иркутской области 14-летний подросток погиб, случайно упав с радиомачты. Трагедия произошла на улице Лесная в селе Большеокинское. Подросток решил забраться на вышку, чтобы посмотреть закат, сообщили в региональном управлении СК России.
- Несовершеннолетний с друзьями приняли решение взобраться на высотное сооружение, возвращаясь домой с прогулки. В какой-то момент, находясь выше первого пролёта опоры, мальчик внезапно сорвался и упал. От полученных травм подросток скончался в автомобиле скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверку также проводит прокуратура. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Следователями и сотрудниками полиции устанавливается собственник вышки. Известно, что доступ к металлической конструкции не был ограничен, лестница находилась в неисправном состоянии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели произошедшего.
В Иркутской области 14-летний подросток погиб после падения с радиомачты
Происшествия, Фото:
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