В Иркутской области мальчик играл со спичками и получил ожоги

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ребёнок спалил сарай



Вечером 17 июня в Тулуне Иркутской области загорелся сарай на частном приусадебном участке.



Пострадал 10-летний мальчик, который был госпитализирован с ожогами. Как выяснилось, ребёнок играл со спичками.



На момент прибытия пожарных горела стена внутри деревянной постройки. В считанные минуты открытый огонь был потушен.



- По данным, полученным на месте возгорания, дознавателям МЧС удалось установить, что причиной произошедшего послужила детская шалость, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



За прошедшие выходные дни 17 и 18 июня в регионе произошёл 21 пожар.

