Ребёнок спалил сарай
Вечером 17 июня в Тулуне Иркутской области загорелся сарай на частном приусадебном участке.
Пострадал 10-летний мальчик, который был госпитализирован с ожогами. Как выяснилось, ребёнок играл со спичками.
На момент прибытия пожарных горела стена внутри деревянной постройки. В считанные минуты открытый огонь был потушен.
- По данным, полученным на месте возгорания, дознавателям МЧС удалось установить, что причиной произошедшего послужила детская шалость, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
За прошедшие выходные дни 17 и 18 июня в регионе произошёл 21 пожар.
В Иркутской области мальчик играл со спичками и получил ожоги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребёнок спалил сарай
К ситуации даже пришлось подключить прокуратуру и Роспотребнадзор
Девушка брала плату за подписку на свой канал
ДТП произошло на улице Бабушкина
Женщину задержали росгвардейцы
Его личность устанавливается
Их разожгла сухая гроза
Мошенники обрабатывали женщину 16 дней
Тело мужчины нашли возле реки
Он скончался на месте
Момент ДТП снял видеорегистратор
Животное удалось спасти
От мучительной смерти пса спасли неравнодушные люди
16-летние парень и девушка погибли по вине пьяного водителя
Теперь она всё-таки отправится за решётку