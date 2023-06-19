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В Иркутской области мальчик играл со спичками и получил ожоги

В Иркутской области мальчик играл со спичками и получил ожоги
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ребёнок спалил сарай

Вечером 17 июня в Тулуне Иркутской области загорелся сарай на частном приусадебном участке.

Пострадал 10-летний мальчик, который был госпитализирован с ожогами. Как выяснилось, ребёнок играл со спичками.

На момент прибытия пожарных горела стена внутри деревянной постройки. В считанные минуты открытый огонь был потушен.

- По данным, полученным на месте возгорания, дознавателям МЧС удалось установить, что причиной произошедшего послужила детская шалость, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

За прошедшие выходные дни 17 и 18 июня в регионе произошёл 21 пожар.
пожар

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