Иркутскую блогершу задержали за распространение порнографических материалов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка брала плату за подписку на свой канал



В Иркутске полицейские задержали блогершу за распространение порнографических материалов.



- Как выяснили оперативники, 25-летняя местная жительница в одном из мессенджеров создала страницу, в которой она выкладывала фото и видеоматериалы интимного характера. Однако беспрепятственный доступ на канал у других пользователей отсутствовал – за подписку предприимчивая иркутянка брала деньги, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



После задержания девушка созналась в содеянном. В ходе обыска следователь изъял сотовый телефон, на который производилась съёмка и администрировался канал, сим-карту, а также банковскую карту.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Максимальное наказание по ней – до шести лет лишения свободы.



Девушке избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.



