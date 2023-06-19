Девушка брала плату за подписку на свой канал
В Иркутске полицейские задержали блогершу за распространение порнографических материалов.
- Как выяснили оперативники, 25-летняя местная жительница в одном из мессенджеров создала страницу, в которой она выкладывала фото и видеоматериалы интимного характера. Однако беспрепятственный доступ на канал у других пользователей отсутствовал – за подписку предприимчивая иркутянка брала деньги, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
После задержания девушка созналась в содеянном. В ходе обыска следователь изъял сотовый телефон, на который производилась съёмка и администрировался канал, сим-карту, а также банковскую карту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Максимальное наказание по ней – до шести лет лишения свободы.
Девушке избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
Иркутскую блогершу задержали за распространение порнографических материалов
Происшествия, Фото:
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