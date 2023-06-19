Жительница Иркутской области перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей







Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что её счёт в банке взломан, а мошенники на имя пенсионерки оформляют кредит. Также лжеполицейский пояснил: чтобы избежать потери денег, необходимо выполнить все его указания.



На протяжение последующих 16 дней потерпевшей поступали звонки. Неизвестные люди представлялись следователями и сотрудниками служб безопасности банков. Они убеждали женщину оформить так называемый «зеркальный» займ и перевести его на указанные счета, поясняя, что тем самым она сохранит свои деньги.



Женщина и её супруг оформили несколько кредитов в разных банках. Кроме того, они одолжили деньги у знакомых.



В общей сложности потерпевшая перевела на счета мошенников 1,5 миллиона рублей.





Несколько дней назад в дежурную часть обратилась 65-летняя жительница города Усолье-Сибирское, ставшая жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.