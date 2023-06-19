Женщина скончалась на месте
В Тайшете погибла женщина-пешеход, которую сбил пьяный водитель, не имеющий прав.
- По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля «Ниссан Санни» двигался по улице Марата. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая находилась вблизи проезжей части. В результате инцидента от полученных травм она скончалась на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина, управлявший иномаркой, никогда не получал водительского удостоверения, а его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. От виновника аварии исходил запах алкоголя, в связи с чем дорожные инспекторы предложили пройти ему процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Всего полицейские составили три административных протокола в отношении водителя.
Следователь даст правовую оценку действиям мужчины в рамках статьи 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В Иркутской области пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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