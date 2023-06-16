Сотрудники УФСБ и СК изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги
В городе Тулун Иркутской области пресекли незаконный игорный бизнес – заведение располагалось на улице Стекольный посёлок. В ходе обыска следователи и сотрудники УФСБ изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги.
- Установлено, что группа лиц открыла игорное заведение, установив в нём игровые автоматы, а также подыскала персонал. От незаконной деятельности подозреваемые систематически получали денежный доход, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершённые организованной группой».
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Троим подозреваемым избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В Иркутской области накрыли подпольное игорное заведение
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сотрудники УФСБ и СК изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги
Там даже пришлось вводить реверс
Одна из спасённых получила сильные ожоги
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Он упал в обморок прямо в аудитории, а на другой день скончался в больнице
Пострадавших нет
Изворотливый преступник даже специально надел обувь убитой женщины
На борту находились 43 пассажира и пять членов экипажа
Вором оказался уволенный сотрудник бензозаправки
«Фонил» автомобиль «Тойота Харриер»
ЧП произошло на газозаправочной станции на улице Ботаническая
Он разросся до 700 с лишним гектаров
Автомобиль он угнал на глазах у владельца
Происшествия, 15.06.2023
Несчастные случаи произошли в Ангарске и Черемхово
Происшествия, 15.06.2023
В результате ДТП никто не пострадал