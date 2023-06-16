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В Иркутской области накрыли подпольное игорное заведение

В Иркутской области накрыли подпольное игорное заведение
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Сотрудники УФСБ и СК изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги

В городе Тулун Иркутской области пресекли незаконный игорный бизнес – заведение располагалось на улице Стекольный посёлок. В ходе обыска следователи и сотрудники УФСБ изъяли 18 игровых автоматов, документацию и деньги.

- Установлено, что группа лиц открыла игорное заведение, установив в нём игровые автоматы, а также подыскала персонал. От незаконной деятельности подозреваемые систематически получали денежный доход, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершённые организованной группой».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Троим подозреваемым избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
игорный бизнес

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