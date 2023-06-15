Несчастные случаи произошли в Ангарске и Черемхово
6 июня в городе Черемхово Иркутской области из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнок поступил в больницу с черепно-мозговой травмой. 14 июня девочка скончалась. Следователи установили, что, пока родители были на работе, дети находились дома одни.
Второй случай произошел в Ангарске. 12 июня женщина вместе с двухлетним сыном находилась в комнате на втором этаже дома. На непродолжительное время она отлучилась в другую комнату. В этот момент и произошёл трагический несчастный случай. 15 июня ребёнок скончался в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.
Возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- Проводятся необходимые следственные действия, допрашиваются родители погибших детей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области двое детей погибли при падении из окон
Происшествия, Фото:
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