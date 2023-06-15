Ранее мужчина уже был судим за двойное убийство, в том числе, своей матери
В Чите суд приговорил к пожизненному лишению свободы 41-летнего мужчину, который убил двух знакомых и пытался убить третьего.
Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла в феврале в микрорайоне Девичья сопка в читинском посёлке КСК. Тогда мужчина из личной неприязни решил убить троих знакомых.
Одного из потерпевших обвиняемый убил в его квартире, нанеся ему более 60 ударов ножом. Второго он также зарезал, ударив ножом более 20 раз.
Через несколько дней мужчина, решив убить третью жертву, пришёл в его квартиру и также несколько раз ударил ножом. Однако раненый оказал сопротивление, смог выбежать в подъезд и вызвать помощь.
Вскоре убийцу задержали и заключили под стражу. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был способен отдавать отчёт своим действиям.
Ранее осуждённый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды – за убийства, одно из которых собственной матери. Из мест лишения свободы он освободился в ноябре 2022 года.
В следственном управлении СК России по Забайкальскому краю сообщили, что в ходе предварительного следствия и на суде мужчина признал свою вину в полном объёме.
Читинцу дали пожизненное за убийство двух человек
Происшествия, Фото:
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