Читинец жестоко убил двух знакомых и покушался на жизнь третьего





43-летний житель города Читы обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух человек, покушение на убийство двух и более человек».По версии следствия, в феврале в микрорайоне Девичья сопка в посёлке КСК города Читы обвиняемый из личной неприязни решил убить троих знакомых. Одного из потерпевших обвиняемый убил в его квартире, нанеся ему не менее шестидесяти ударов ножом. Второго потерпевшего обвиняемый убил аналогичным образом. Находясь в квартире знакомого, обвиняемый ударил мужчину не менее двадцати раз ножом, отчего потерпевший скончался на месте.Через несколько дней обвиняемый, решив убить третьего мужчину, пришёл в его квартиру, где несколько раз ударил мужчину ножом. Однако потерпевший оказал сопротивление, смог выбежать в подъезд дома и вызвать помощь.- Обвиняемый был задержан следователями, по их ходатайству судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый способен отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды – за убийства, одно из которых - собственной матери. Из мест лишения свободы обвиняемый освободился в ноябре 2022 года.Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.