В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

Инцидент произошёл поздним вечером



Вблизи железнодорожной станции Курят в Нижнеудинском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Произошло это 14 июня около 23:30.



Поддаваемые машинистом звуковые сигналы и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда.



- Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Личность погибшей устанавливается.



