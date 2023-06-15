15 июня

14 июня

Популярное

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл поздним вечером

Вблизи железнодорожной станции Курят в Нижнеудинском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Произошло это 14 июня около 23:30.

Поддаваемые машинистом звуковые сигналы и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда.

- Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Личность погибшей устанавливается.

поезд смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ребёнок утонул, упав с опасного мостика
В Бурятии ребёнок утонул, упав с опасного мостика
Происшествия, 15.06.2023
Стали известны подробности гибели шестилетнего ребёнка
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Происшествия, 15.06.2023
Его обнаружили недалеко от места трагедии
В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
Происшествия, 15.06.2023
Предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средств
Отдалённый район Бурятии остался без света из-за сильного ветра
Отдалённый район Бурятии остался без света из-за сильного ветра
Происшествия, 15.06.2023
От разгула стихии там попадали заборы, столбы и деревья
В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
Происшествия, 15.06.2023
Восстановительные работы запланированы на сегодня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^