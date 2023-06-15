Инцидент произошёл поздним вечером
Вблизи железнодорожной станции Курят в Нижнеудинском районе Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину. Произошло это 14 июня около 23:30.
Поддаваемые машинистом звуковые сигналы и меры экстренного торможения не позволили избежать наезда.
- Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Личность погибшей устанавливается.
В Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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