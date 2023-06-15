Отравившиеся были клиентами кафе «Шаурму хочу»
В городе Братск Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу», где 62 человека отравились шаурмой. Следователи допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», о массовом отравлении стало известно 14 июня. На тот момент сообщалось о минимум 35 пострадавших; к 15 июня их число выросло до 62-х.
- Задержан индивидуальный предприниматель - владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу». На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ).
В отношении кафе «Шаурму хочу» применена мера временного запрета деятельности.
В Братске задержали владельца кафе, где шаурмой отравились 62 человека
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