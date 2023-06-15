15 июня

14 июня

Популярное

В Братске задержали владельца кафе, где шаурмой отравились 62 человека

Происшествия, 
Отравившиеся были клиентами кафе «Шаурму хочу»

В городе Братск Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу», где 62 человека отравились шаурмой. Следователи допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.

Как сообщал «Байкал-Daily», о массовом отравлении стало известно 14 июня. На тот момент сообщалось о минимум 35 пострадавших; к 15 июня их число выросло до 62-х.

- Задержан индивидуальный предприниматель - владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу». На утро 15 июня с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пятеро детей. Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли нарушения в технологическом процессе приготовлении блюд, хранении продуктов в кафе. Также в заведении нет условий для соблюдения личной гигиены работников

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ).

В отношении кафе «Шаурму хочу» применена мера временного запрета деятельности.

отравление задержание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Происшествия, 15.06.2023
Его обнаружили недалеко от места трагедии
В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
В Бурятии бизнесмена будут судить за махинации на полмиллиона рублей
Происшествия, 15.06.2023
Предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средств
Отдалённый район Бурятии остался без света из-за сильного ветра
Отдалённый район Бурятии остался без света из-за сильного ветра
Происшествия, 15.06.2023
От разгула стихии там попадали заборы, столбы и деревья
В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
В Улан-Удэ из-за утечки несколько домов остались без горячей воды
Происшествия, 15.06.2023
Восстановительные работы запланированы на сегодня
В Бурятии утонул семилетний ребёнок
В Бурятии утонул семилетний ребёнок
Происшествия, 15.06.2023
Его с вечера ищут спасатели
Улан-удэнец украл у дорожников 26 брёвен
Улан-удэнец украл у дорожников 26 брёвен
Происшествия, 14.06.2023
Деревья лежали у дороги после расчистки территории
В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники
В аэропорту Улан-Удэ работали взрывотехники
Происшествия, 14.06.2023
Подозрительную находку обнаружили в зале внутренних вылетов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^