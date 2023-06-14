В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

Среди госпитализированных есть дети



В городе Братск Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой.



Как сообщили в следственном управлении, 13 и 14 июня в больницы обратилось более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия. 11 человек госпитализированы, среди них пятеро детей.



Все отравившиеся заявили, что покупали шаурму в кафе быстрого питания «Шаурму хочу», которое находится в центре города.



«Девочки 14 и 17 лет съели у них шаурму и отравились. Лежат с высоченной температурой. У остальных членов семьи всё хорошо со здоровьем. А у девочек болит живот и тошнит, температура не сбивается. Вечером поели, а плохо стало на следующий день», - рассказала местная жительница в соцсетях.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».



На место происшествия выехали следователи СК, сотрудники полиции, территориального отдела управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.



- Специалистами взяты пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Следователями СК изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Проверку также организовала прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического и иного законодательств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале поделился деталями происшествия. По его словам, первый звонок в скорую помощь с жалобами на отравление поступил ещё утром 13 июня. Позднее в течение дня было принято свыше десятка звонков.



- 10 человек госпитализировали после посещения кафе. Пятеро из них – дети, они сейчас находятся в Братской детской клинической больнице. Пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5. Количество нуждающихся в медицинской помощи уточняется. Медики сообщили, что все остальные обратившиеся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно. Врачи в полном объёме оказывают всю необходимую помощь. Вся информация передана в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, - сообщил Кобзев.



Губернатор взял ситуацию под личный контроль. Он потребовал найти виновных в массовом отравлении.



