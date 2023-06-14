В Иркутске разыскивают водителя, сбившего 14-летнюю школьницу

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Наезд произошёл на «зебре»



Вечером 13 июня в Иркутске неизвестный автомобилист сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Наезд произошёл на улице Маршала Конева вблизи ЖК «Луговое». Девочка возвращалась с прогулки домой.



Водитель не оказал помощи ребёнку и скрылся с места аварии. Пострадавшую доставили в отделении травматологии, где диагностировали перелом ключицы.



Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителя добровольно явиться в полицию для дачи объяснений. Очевидцев происшествия, а также лиц, возможно имеющих видеозапись с автомобильного регистратора, просим обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС по телефону 21-76-01.



Всего за вчерашние сутки произошло четыре ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Около 8 утра на автодороге «Подход к Иркутску» столкнулись Nissan Wingroad и BMW X3. Пострадал годовалый пассажир «Ниссана». Мальчик не был пристёгнут в автокресле и сидел на коленях у матери.



Около 18 часов во дворах домов по улице Академическая водитель Honda CR-V сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на самокате. Ребёнку понадобилась помощь медиков.



После 20 часов на улице Байкальская столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Lada Samara. В результате автоаварии травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки.



