14 июня

13 июня

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В Иркутске разыскивают водителя, сбившего 14-летнюю школьницу

В Иркутске разыскивают водителя, сбившего 14-летнюю школьницу
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл на «зебре»

Вечером 13 июня в Иркутске неизвестный автомобилист сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Наезд произошёл на улице Маршала Конева вблизи ЖК «Луговое». Девочка возвращалась с прогулки домой.

Водитель не оказал помощи ребёнку и скрылся с места аварии. Пострадавшую доставили в отделении травматологии, где диагностировали перелом ключицы.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителя добровольно явиться в полицию для дачи объяснений. Очевидцев происшествия, а также лиц, возможно имеющих видеозапись с автомобильного регистратора, просим обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС по телефону 21-76-01.

Всего за вчерашние сутки произошло четыре ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Около 8 утра на автодороге «Подход к Иркутску» столкнулись Nissan Wingroad и BMW X3. Пострадал годовалый пассажир «Ниссана». Мальчик не был пристёгнут в автокресле и сидел на коленях у матери.

Около 18 часов во дворах домов по улице Академическая водитель Honda CR-V сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на самокате. Ребёнку понадобилась помощь медиков.

После 20 часов на улице Байкальская столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Lada Samara. В результате автоаварии травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки.

ДТП

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