На пожаре в Ангарске спасли четверых человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошёл в пятиэтажке



В ночь на 13 июня в Ангарске пожарные во время возгорания в квартире многоквартирного дома спасли четверых человек, один из которых получил отравление угарным газом. Ещё десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В 4:15 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного панельного дома в 7 микрорайоне. Он произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже.



На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна квартиры на пятом этаже шёл дым. Самостоятельно по лестничному маршу успели выйти на улицу 10 человек. Звено газодымозащитной службы спасло ещё четверых человек, надев им на головы специальные спасательные устройства. Одного из них нашли на лестнице на пятом этаже.



В половине пятого открытый огонь был потушен. Огнём оказалась повреждены домашние вещи, вся квартира закопчена. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров.



По факту пожара проводится проверка. Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства случившегося.

