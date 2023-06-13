В Иркутской области погиб водитель ушедшей в занос легковушки

Ещё два человека получили травмы
Ночью 13 июня в Слюдянском районе Иркутской области произошла автоавария, в которой погиб мужчина. ДТП произошло на 90 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».
По предварительной информации, в районе посёлка Ангасолка водитель «Тойоты Премио» не справился с управлением и допустил занос автомобиль, в результате чего столкнулся с «Ниссан Ваннет».
В результате аварии 38-летний водитель седана скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. 29-летняя пассажирка и 45-летний водитель микроавтобуса с различными травмами доставлены в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.
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