В Иркутске полуторагодовалая девочка пропала на берегу реки







Следователи СК не исключают, что ребёнок мог утонуть.



- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы, волонтёры, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.



В Иркутске следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхали на берегу реки Ушаковка. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.