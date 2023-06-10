10 июня

09 июня

Популярное

В Иркутске полуторагодовалая девочка пропала на берегу реки

В Иркутске полуторагодовалая девочка пропала на берегу реки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело

В Иркутске следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхали на берегу реки Ушаковка. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.

 
Следователи СК не исключают, что ребёнок мог утонуть.

- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы, волонтёры, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутск дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушили пожар из-за сухой грозы
В Бурятии тушили пожар из-за сухой грозы
Происшествия, 10.06.2023
Всего за сутки случилось два лесных пожара 
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за оторванного на горке пальца
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за оторванного на горке пальца
Происшествия, 09.06.2023
Следователи дадут оценку действиям ответственных лиц
Забайкальцу грозит пожизненное за убийство двух человек
Забайкальцу грозит пожизненное за убийство двух человек
Происшествия, 09.06.2023
Мужчина уже дважды был судим за убийство, в том числе своей матери
В Иркутской области поезд чуть не сбил двух подростков
В Иркутской области поезд чуть не сбил двух подростков
Происшествия, 09.06.2023
Со школьниками побеседовали транспортные полицейские
В Бурятии на ходу загорелся грузовик
В Бурятии на ходу загорелся грузовик
Происшествия, 09.06.2023
В кабине ехали четверо пассажиров
В Бурятии стали известны подробности об утонувшем подростке
В Бурятии стали известны подробности об утонувшем подростке
Происшествия, 09.06.2023
Подростка унесло течением на глазах приятелей
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 12 млн рублей
Пенсионерка из Иркутской области перевела мошенникам 12 млн рублей
Происшествия, 09.06.2023
Только за сутки жители региона потеряли более 21 млн
В Бурятии золотодобывающая компания сильно загрязнила реку
В Бурятии золотодобывающая компания сильно загрязнила реку
Происшествия, 09.06.2023
Руководитель компании отделался не очень большим штрафом
В Улан-Удэ снесли горку, где ребёнку отрезало палец
В Улан-Удэ снесли горку, где ребёнку отрезало палец
Происшествия, 09.06.2023
Демонтировали в итоге всю детскую площадку
В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы
В Улан-Удэ двум медведям оторвали носы
Происшествия, 09.06.2023
В городском сквере обезобразили новую скульптуру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^