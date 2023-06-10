В Иркутске полуторагодовалая девочка пропала на берегу реки

Возбуждено уголовное дело
В Иркутске следователями возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, 9 июня компания взрослых вместе с маленькими детьми отдыхали на берегу реки Ушаковка. Пока родители распивали спиртные напитки, дети были предоставлены сами себе, находились у воды. В какой-то момент взрослые обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.
Следователи СК не исключают, что ребёнок мог утонуть.
- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. На месте работают следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы, волонтёры, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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