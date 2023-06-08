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В Иркутской области в карьере утонул 16-летний подросток

В Иркутской области в карьере утонул 16-летний подросток
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Подросток толкал плот с младшим братом

В Тайшетском районе Иркутской области на карьере вблизи посёлка Юрты утонул 16-летний подросток. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства его гибели.

Трагедия произошла в среду, 7 июня. По предварительным данным, подросток вместе с 12-летним братом приехал из Иркутска к родственникам. В жаркий день ребята отправились к карьеру. Младший находился на самодельном плоту, а старший плыл, толкая его перед собой. В какой-то момент подросток скрылся под водой.

8 июня сотрудники региональной пожарно-спасательной службы подняли тело со дна водоёма. Глубина карьера – до двух метров.

Купаться в этом месте запрещено.

- Причиной гибели несовершеннолетнего стало купание в необорудованном месте. Из-за отсутствия взрослых своевременные меры по его спасению приняты не были, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи следственном управлении начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На контроль ход проверки также поставила прокуратура.

-В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности пребывания граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

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