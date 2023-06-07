В пригороде Иркутска сгорели нежилое здание и гараж

Пожар действовал на площади 180 квадратных метров



7 июня в посёлке Молодёжный Иркутского района на улице Зелёная произошёл крупный пожар. Загорелись неэксплуатируемое здание и гараж.



Пожарные получили сообщение о возгорании в 14:38.



- На момент прибытия первых подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнём, горела часть кровли рядом стоящего гаража. В 16:05 пожар локализован на площади 180 квадратных метров. На месте работают четыре единицы техники и 22 человека. Пожарные разбирают и проливают строительные конструкции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Дознаватели МЧС опрашивают очевидцев. Причина возгорания устанавливается.



