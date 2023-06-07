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В пригороде Иркутска сгорели нежилое здание и гараж

Происшествия, 
Пожар действовал на площади 180 квадратных метров

7 июня в посёлке Молодёжный Иркутского района на улице Зелёная произошёл крупный пожар. Загорелись неэксплуатируемое здание и гараж.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 14:38.

- На момент прибытия первых подразделений деревянное здание было полностью охвачено огнём, горела часть кровли рядом стоящего гаража. В 16:05 пожар локализован на площади 180 квадратных метров. На месте работают четыре единицы техники и 22 человека. Пожарные разбирают и проливают строительные конструкции, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели МЧС опрашивают очевидцев. Причина возгорания устанавливается.

пожар

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