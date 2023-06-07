Нападавшего спугнули голоса людей
В Иркутске предстанет перед судом 48-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Он пытался зарезать свою сожительницу.
Преступление произошло 10 апреля в административном здании на улице Марата. Мужчина пришёл на работу к своей сожительнице и начал её избивать. Затем достал нож и нанёс им удары.
Услышав голоса людей, находящихся на этаже, нападавший сбежал с места происшествия. Нож он попытался спрятать, но вскоре мужчину задержали, а оружие нашли.
Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Иркутянина будут судить за попытку зарезать сожительницу на её работе
Происшествия, Фото:
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