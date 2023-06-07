Под Иркутском бетоновоз наехал на 9-летнего мальчика на квадроцикле





6 июня в недалёко от Иркутска произошло два ДТП с участием несовершеннолетних.Ближе к вечеру в селе Мамоны водитель грузовика сбил 16-летнего мотоциклиста. Произошло это на просёлочной дороге.Позже в посёлке Маркова бензовоз наехал на девятилетнего мальчика, катавшегося на квадроцикле.Обоим пострадавшим понадобилась помощь медиков. Причины, условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных сотрудниками полиции.- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.