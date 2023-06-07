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В Иркутской области за ночь дважды горел один и тот же дом

В Иркутской области за ночь дважды горел один и тот же дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Виновник пожара устанавливается

В посёлке Куйтун Иркутской области неизвестные за ночь дважды устраивали пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице 1-я Рабочая. Пожарным также приходилось два раза выезжать на вызов, а 15 жильцам – эвакуироваться из здания.

Первый пожар случился около 12 часов ночи. В квартире горели вещи и пол в прихожей. Открытый огонь потушили до приезда пожарных.

-Осмотр места пожара показал, что возгорание случилось в результате поджога, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Второе сообщение о возгорании по этому же адресу поступило пожарным в половине пятого часа утра. Горели стена и пол на площади три квадратных метра. Второй случай также стал следствием поджога.

Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и виновника пожара.

пожар Поджог

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