В Иркутской области за ночь дважды горел один и тот же дом

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Виновник пожара устанавливается



В посёлке Куйтун Иркутской области неизвестные за ночь дважды устраивали пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице 1-я Рабочая. Пожарным также приходилось два раза выезжать на вызов, а 15 жильцам – эвакуироваться из здания.



Первый пожар случился около 12 часов ночи. В квартире горели вещи и пол в прихожей. Открытый огонь потушили до приезда пожарных.



-Осмотр места пожара показал, что возгорание случилось в результате поджога, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Второе сообщение о возгорании по этому же адресу поступило пожарным в половине пятого часа утра. Горели стена и пол на площади три квадратных метра. Второй случай также стал следствием поджога.



Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и виновника пожара.



