Виновник пожара устанавливается
В посёлке Куйтун Иркутской области неизвестные за ночь дважды устраивали пожар в двухэтажном кирпичном доме на улице 1-я Рабочая. Пожарным также приходилось два раза выезжать на вызов, а 15 жильцам – эвакуироваться из здания.
Первый пожар случился около 12 часов ночи. В квартире горели вещи и пол в прихожей. Открытый огонь потушили до приезда пожарных.
-Осмотр места пожара показал, что возгорание случилось в результате поджога, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Второе сообщение о возгорании по этому же адресу поступило пожарным в половине пятого часа утра. Горели стена и пол на площади три квадратных метра. Второй случай также стал следствием поджога.
Дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства и виновника пожара.
В Иркутской области за ночь дважды горел один и тот же дом
Происшествия, Фото:
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