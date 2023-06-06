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Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы

Фармацевт и пенсионер из Иркутской области отдали мошенникам крупные суммы
Происшествия, 
В общей сложности они лишились более трёх миллионов рублей

В Иркутской области пенсионер и фармацевт перевели телефонным мошенникам крупную сумму денег, сообщили в региональном Главке МВД.

Так, сотруднице аптеки позвонил неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он предложил вложить деньги на бирже под высокий процент. Поддавшись желанию заработать, женщина в разных банках оформила на своё имя кредиты и перевела более 1,5 миллионов рублей на счёт лжеброкера.

Похожая история произошла с жителем города Железногорск-Илимский. Пенсионеру позвонил неизвестный и представился аналитиком криптовалютного рынка. Он предложил вложить деньги под высокий процент. Местный житель доверился преступнику и в течение нескольких месяцев переводил деньги по инструкции. Под психологическим давлением 59-летний мужчина перевёл аферистам более 1,8 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
мошенничество

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