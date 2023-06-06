Задержанный заявил, что животное не трогал, хотя есть видео с места событий
В Иркутске суд избрал меру пресечения местному жителю, подозреваемому в жестоком обращении с собакой.
Инцидент произошёл на территории овощебазы в селе Хомутово, где мужчина избил собаку. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск». На нём запечатлено, как приехавший на «Мерседесе» мужчина кидался в пса различными тяжёлыми предметами, а также колотил его палкой. Испуганная собака при этом не нападала
- По социальным сетям распространилось видео, на котором мужчина, предположительно, в ходе конфликта ударил собаку. По факту жестокого обращения с животным дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса. Полицейские продолжают проверку иных противоправных деяний подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе задержанный заявил полицейским, что не трогал собаку.
- Посмотрите видео от начала до конца. Я ни разу не ударил собаку. Просто её отпугал, чтобы она меня не покусала, - заявил он.
Установлено, что спор произошёл между родственниками, которые конфликтуют по поводу раздела недвижимого имущества.
Иркутский районный суд назначил мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий.
В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения
Происшествия, Фото:
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