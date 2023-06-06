В Иркутске подозреваемому в жестоком избиении собаки избрали меру пресечения

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанный заявил, что животное не трогал, хотя есть видео с места событий



В Иркутске суд избрал меру пресечения местному жителю, подозреваемому в жестоком обращении с собакой.



Инцидент произошёл на территории овощебазы в селе Хомутово, где мужчина избил собаку. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск». На нём запечатлено, как приехавший на «Мерседесе» мужчина кидался в пса различными тяжёлыми предметами, а также колотил его палкой. Испуганная собака при этом не нападала



- По социальным сетям распространилось видео, на котором мужчина, предположительно, в ходе конфликта ударил собаку. По факту жестокого обращения с животным дознавателями возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса. Полицейские продолжают проверку иных противоправных деяний подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе задержанный заявил полицейским, что не трогал собаку.



- Посмотрите видео от начала до конца. Я ни разу не ударил собаку. Просто её отпугал, чтобы она меня не покусала, - заявил он.



Установлено, что спор произошёл между родственниками, которые конфликтуют по поводу раздела недвижимого имущества.



Иркутский районный суд назначил мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий.





