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В Иркутске сбили подростка на электросамокате

В Иркутске сбили подростка на электросамокате
Происшествия, 
Школьник двигался на самокате в попутном направлении

5 июня в Иркутске автомобиль сбил 14-летнего подростка, ехавшего на электросамокате. ДТП произошло на объездной дороге микрорайона Университетский, где школьника сбила 38-летняя женщина-водитель Toyota RAV-4.

Юный самокатчик двигался по дороге в попутном направлении.

Подростка доставили в больницу, за его состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных сотрудниками полиции.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП электросамокаты

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