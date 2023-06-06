Школьник двигался на самокате в попутном направлении
5 июня в Иркутске автомобиль сбил 14-летнего подростка, ехавшего на электросамокате. ДТП произошло на объездной дороге микрорайона Университетский, где школьника сбила 38-летняя женщина-водитель Toyota RAV-4.
Юный самокатчик двигался по дороге в попутном направлении.
Подростка доставили в больницу, за его состоянием следят медики. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверок, организованных сотрудниками полиции.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске сбили подростка на электросамокате
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