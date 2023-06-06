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В Иркутске неизвестные сожгли за ночь три машины и мотоцикл

В Иркутске неизвестные сожгли за ночь три машины и мотоцикл
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Транспорт был облит бензином

В микрорайоне Первомайский в Иркутске в ночь на 6 июня произошло два пожара, в результате которых сгорели три автомобиля и мотоцикл.

Первый пожар произошёл в 01:26. Очевидцы сообщили, что около дома №5 горит мотоцикл. До прибытия пожарных огонь возгорание потушил владелец. Огнём повреждены мотоцикл и рядом стоящий легковой автомобиль Subaru.



Второй пожар случился в 02:20 около дома №22. Когда пожарные прибыли, автомобиль Dodge был полностью в огне, была угроза перехода пламени на соседние автомобили. В результате инцидента один автомобиль уничтожен, а также повреждены сгораемые части рядом стоящего авто Daihatsu.

- Дознаватели МЧС установили, что в обоих случаях на транспортных средствах и вокруг них находилось большое количество нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Поджог - наиболее вероятная причина пожаров. Проводится проверка.





пожар Поджог

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