В Иркутске неизвестные сожгли за ночь три машины и мотоцикл









Второй пожар случился в 02:20 около дома №22. Когда пожарные прибыли, автомобиль Dodge был полностью в огне, была угроза перехода пламени на соседние автомобили. В результате инцидента один автомобиль уничтожен, а также повреждены сгораемые части рядом стоящего авто Daihatsu.



- Дознаватели МЧС установили, что в обоих случаях на транспортных средствах и вокруг них находилось большое количество нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Поджог - наиболее вероятная причина пожаров. Проводится проверка. Второй пожар случился в 02:20 около дома №22. Когда пожарные прибыли, автомобиль Dodge был полностью в огне, была угроза перехода пламени на соседние автомобили. В результате инцидента один автомобиль уничтожен, а также повреждены сгораемые части рядом стоящего авто Daihatsu.- Дознаватели МЧС установили, что в обоих случаях на транспортных средствах и вокруг них находилось большое количество нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Поджог - наиболее вероятная причина пожаров. Проводится проверка.













В микрорайоне Первомайский в Иркутске в ночь на 6 июня произошло два пожара, в результате которых сгорели три автомобиля и мотоцикл.Первый пожар произошёл в 01:26. Очевидцы сообщили, что около дома №5 горит мотоцикл. До прибытия пожарных огонь возгорание потушил владелец. Огнём повреждены мотоцикл и рядом стоящий легковой автомобиль Subaru.