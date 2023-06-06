Иск в суд подала прокуратура
В Иволгинском районе Бурятии прокуратура через суд обязала водителя выплатить компенсацию морального вреда ребёнку, которого он сбил.
- В результате ДТП несовершеннолетнему пешеходу был причинён вред здоровью средней тяжести. В соответствии с требованиями закона обязанность возмещения причинённого вреда несёт собственник автотранспортного средства. В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей, - сообщила прокуратура республики.
Иволгинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии водителя обязали выплатить сбитому ребёнку 150 тысяч
Происшествия, Фото:
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