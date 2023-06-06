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В Иркутской области горел магазин бытовой техники

В Иркутской области горел магазин бытовой техники
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Выгорело пять квадратных метров

Поздно вечером в цокольном этаже двухэтажного торгового центра в Шелехове произошёл пожар. В 23:20 сотрудники вневедомственной охраны сообщили в пожарно-спасательную службу о пожаре в магазине бытовой техники. Сработала сигнализация.

- На место были направлены пять пожарных расчётов. На момент их прибытия из цокольного этажа шёл густой чёрный дым. Звенья газодымозащитной службы в условиях нулевой видимости обследовали помещения. Несмотря на сильное задымление, очаг пожара был быстро найден и ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате товар уничтожен на площади пять квадратных метров, магазин закопчён по всей площади.

Дознаватели МЧС России установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования под навесным потолком, горящие фрагменты которого падали вниз на бытовую технику.


Иркутская область пожар

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