В Иркутской области горел магазин бытовой техники









Поздно вечером в цокольном этаже двухэтажного торгового центра в Шелехове произошёл пожар. В 23:20 сотрудники вневедомственной охраны сообщили в пожарно-спасательную службу о пожаре в магазине бытовой техники. Сработала сигнализация.- На место были направлены пять пожарных расчётов. На момент их прибытия из цокольного этажа шёл густой чёрный дым. Звенья газодымозащитной службы в условиях нулевой видимости обследовали помещения. Несмотря на сильное задымление, очаг пожара был быстро найден и ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.В результате товар уничтожен на площади пять квадратных метров, магазин закопчён по всей площади.Дознаватели МЧС России установили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования под навесным потолком, горящие фрагменты которого падали вниз на бытовую технику.