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Бывший пожарный спас мужчину на пожаре под Иркутском

Бывший пожарный спас мужчину на пожаре под Иркутском
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчина был пьян настолько, что не мог шевелиться

В СНТ «Светофор» на 8 километре Александровского тракта в Иркутском районе загорелся двухэтажный дом. Очевидцы сообщили об этом в пожарную охрану - к месту были направлены 20 человек личного состава и четыре автоцистерны.

В числе очевидцев был Сергей Логачев – бывший сотрудник МЧС, сейчас находящийся на пенсии. Мужчина в тот утренний час проезжал мимо садоводства и заметил поднимающийся столб дыма.

Сергей, проработавший много лет в должности начальника караула 4 пожарно-спасательной части Иркутска, сразу понял, что происходит, а потому незамедлительно свернул к горящему дому.

- В первую очередь, позвонил удостовериться, что информация о пожаре уже передана коллегам. Те сообщили, что в доме может находиться человек. Вбежав в ограду, увидел на веранде лежащего мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с соседом начали оттаскивать его подальше от горящего строения. Сверху летели искры, воздух был раскалён, было сильное задымление, но удалось перенести его в безопасное место. Хозяин дома не получил видимых травм - у него были лишь немного опалены волосы. Я ещё раз связался с пожарными, сориентировал, как лучше проехать к месту, - рассказал он.


На момент прибытия первых пожарных садовый дом был полностью объят пламенем, обрушилась кровля, существовала угроза перехода огня на соседний дом. В качестве водоисточника для ликвидации открытого горения были использованы ёмкости с водой, находящиеся на расстоянии порядка 30 метров. Забор воды осуществлялся с помощью гидроэлеватора. На ликвидацию открытого горения потребовалось около часа.





Садовый дом оказался уничтожен огнём на площади 100 квадратных метров, соседние строения удалось отстоять. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона приняло решение о поощрении граждан, спасших мужчину.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области 
пожар

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