40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести
В Черемховском районе Иркутской области зафиксирован случай нападения медведя на человека. Пострадал 40-летний местный житель села Онотка.
По данным полиции, накануне мужчина направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши. Там на него напал хищник.
- В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Прибывшие на место горожане помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ранее сотрудники Бурприроднадзора отмечали, что нападение на человека косолапым не свойственно. Обычно такое происходит, если он чем-то помешал хищнику или когда мама-медведица защищает своё потомство.
В Иркутской области медведь напал на сборщика черемши
Происшествия, Фото:
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