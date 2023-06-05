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В Иркутской области медведь напал на сборщика черемши

В Иркутской области медведь напал на сборщика черемши
Происшествия,  Фото:pixabay.com
40-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести

В Черемховском районе Иркутской области зафиксирован случай нападения медведя на человека. Пострадал 40-летний местный житель села Онотка.

По данным полиции, накануне мужчина направился на своей лодке на берег реки для сбора черемши. Там на него напал хищник.

- В результате инцидента мужчина получил травмы различной степени тяжести. Позже ему удалось сообщить о произошедшем своей супруге по телефону. Прибывшие на место горожане помогли потерпевшему добраться до больницы, где пострадавшему оказали первую помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее сотрудники Бурприроднадзора отмечали, что нападение на человека косолапым не свойственно. Обычно такое происходит, если он чем-то помешал хищнику или когда мама-медведица защищает своё потомство.

медведь

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