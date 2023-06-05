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В Бурятии произошло 30 ДТП с мотоциклистами

В Бурятии произошло 30 ДТП с мотоциклистами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Одно из них оказалось смертельным

С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате аварий один человек погиб и 27 человек получили травмы. В том числе пострадали девять несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 21 случае водители не имели прав управления мототранспортом, трое нарушителей были пьяны.

С 5 по 9 июня в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание водителям мототранспорта.

Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков) и находящихся в состоянии опьянения.

Также разъяснительная работа будет проводиться с родителями о недопустимости передачи прав управления мототранспортом или покупки мототехники своим детям.

Справка:

Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.  
ДТП мотоциклисты

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