Одно из них оказалось смертельным
С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате аварий один человек погиб и 27 человек получили травмы. В том числе пострадали девять несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В 21 случае водители не имели прав управления мототранспортом, трое нарушителей были пьяны.
С 5 по 9 июня в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание водителям мототранспорта.
Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП, предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов и мопедов, а также выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков) и находящихся в состоянии опьянения.
Также разъяснительная работа будет проводиться с родителями о недопустимости передачи прав управления мототранспортом или покупки мототехники своим детям.
Справка:
Водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке.
В Бурятии произошло 30 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, Фото:
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