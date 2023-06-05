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В Бурятии «чёрные» лесорубы уходили от погони на тракторе

В Бурятии «чёрные» лесорубы уходили от погони на тракторе
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Преследование вели на узкой лесной дороге

В Заиграевском районе Бурятии полицейские обнаружили незаконную рубку в особо крупном размере. Лесорубы попытались скрыться от сотрудников на тракторе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, ночью 30 мая начальник участковых уполномоченных отдела полиции «Онохойский» ОМВД России по Заиграевскому району Владимир Пантелеев и начальник отдела уголовного розыска районного отдела полиции Антон Сутурин выехали в профилактический рейд по выявлению незаконных рубок.

 
Недалеко от села Тодогто на территории защитных лесов он услышали звук работающего двигателя трактора и направились к месту.

Увидев служебный автомобиль, «чёрные» лесорубы попытались скрыться. Спустя несколько километров преследования по узкой лесной дороге один из тракторов заглох. Водитель сломавшегося трактора бросил его и удрал в лес. Однако был настигнут и задержан участковым уполномоченным полиции.

При проверке документов выяснилось, что разрешения на заготовку древесины у мужчины нет.



Полицейские изъяли более 30 кубометров заготовленной древесины, трактор и радиостанции. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 600 тысяч рублей.

- Установлено, что 29-летний житель посёлка Онохой ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Мужчина рассказал полицейским, что взял трактор у приятеля, заготовил и складировал древесину самостоятельно. После этого он попросил товарища на грузовике вывести заготовленное, не сообщив ему о противоправности деяний, - уточнили в МВД по Бурятии.

Следствием возбуждено уголовное дело о незаконной рубке в особо крупном размере. Кроме того, на «чёрного лесоруба» за нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлен административный протокол.



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