В Бурятии выявили ещё семь незаконных рубок

Злоумышленники спилили более 390 кубов леса



За последнюю неделю в лесах Бурятии провели 293 рейда и выявили семь нарушений по статье 260 Уголовного кодекса РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Больше всего – два – при этом зарегистрировали в пригородном Иволгинском районе, ещё по одному – в Бичурском, Селенгинском, Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском.



Большинство нарушителей – 5 из 7-ми – установили. Общий объём незаконно заготовленной древесины превысил 390 кубометров.



Материалы уже передали в ОМВД для принятия правовых решений, рассказали в РАЛХ. При этом в республике не зафиксировали ни одного повреждения зелёных насаждений и самовольного выкапывания деревьев – по статье 8.28 КоАП РФ.



